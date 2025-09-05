مقربون من ترامب لـ "إرم نيوز": "وزارة الحرب" رسالة لخصوم واشنطن حول العالم

تترقب الأوساط الأمريكية، اليوم الجمعة، توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع "البنتاغون" إلى مسماها القديم "وزارة الحرب"، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

ورأت مصادر مقربة من إدارة ترامب، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن قرار تغيير مسمى "البنتاغون" إلى "وزارة الحرب" يحمل رسالة ذات دلالات قوية موجهة لخصوم الولايات المتحدة ومنافسيها على الساحة السياسية والعسكرية حول العالم.

وأوضح البيت الأبيض، أنه بموجب القرار الرئاسي المرتقب، سيكون لزاماً إحداث التغيير ذاته في مسمى وزير الدفاع بيت هيغسيث، حيث سيحمل بعد اعتماد القرار رسمياً مسمى "وزير الحرب" الأمريكي.

بالتوازي مع ذلك، طلبت الإدارة الأمريكية من فريق وزير الدفاع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلاسة التغيير واستمراريته في كافة المهام الرسمية المرتبطة بنشاط الوزارة وموظفيها داخل البلاد وخارجها.

وذكرت المصادر أن القرار لا يتطلب مصادقة من الكونغرس لاعتماده، وأنه سوف يتم التعامل معه على أنه مرسوم رئاسي تنفيذي يدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل الرئيس.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة توقيع القرار، اليوم الجمعة، كانت بهدف إعطاء الجهات العاملة داخل الوزارة مهلة لإحداث التغييرات السريعة المطلوبة على وثائق المعاملات الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن ترامب، قبل أسبوعين، أنه يعتزم إحداث هذا التغيير، مشيراً إلى أن التسمية الجديدة "أقرب للتعبير عن التفوق العسكري الأمريكي عبر تاريخ طويل من الانتصارات المتتالية في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وأكد ترامب أن "الدور القيادي للولايات المتحدة لا يجب أن يقتصر على الأدوار الدفاعية؛ لأن تفوقها العسكري المطلق لا يجعلها في موقع الدفاع في مواجهة أية قوة أخرى".

ماذا يريد ترامب؟

وقال مقربون من إدارة الرئيس لـ"إرم نيوز" إن "ترامب أظهر رؤية مختلفة للقوة العسكرية الأمريكية في ولايته الثانية، فهو حريص دائماً على التمسك بمقولته التي يكرر فيها أنه أعطى وزارة الدفاع أكبر ميزانية في تاريخ البلاد في ولايته الرئاسية الأولى وأنه أسهم بذلك في إعادة تعزيز القوة العسكرية الأمريكية على المستوى العالمي كقوة أولى وبفارق كبير عن أقرب منافسيها".

ويقول ترامب إن "القوة العسكرية الأمريكية يجب أن تكون عاملاً مساعداً لتعزيز القيادة الأمريكية في كافة أرجاء العالم، وذلك من خلال السعي إلى تحقيق السلام باستخدام القوة العسكرية".

وردّد ترامب كثيراً في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها طائرات الشبح الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، عندما قال إنه لا توجد قوة عسكرية في العالم يمكن لها أن تفعل الذي فعلته القوات الأمريكية وبهذا المستوى المتقدم من التفوق التكنولوجي الهائل.

ولفت المقربون من فريق ترامب، إلى اعتقادهم بضرورة إرسال هذه الرسائل في هذا التوقيت الحساس، وإلى جهات منافسة في بقية العالم تحاول أن تستعرض قوتها العسكرية أو حتى السياسية، أو تريد أن تجمع عدداً من الدول في كيانات سياسية واقتصادية تتشارك في العداء للولايات المتحدة.

الولايات المتحدة، بحسب هؤلاء، ليست معنية فقط بالدفاع عن أمنها القومي وأمن حلفائها في عقيدتها العسكرية، ولكن هذه العقيدة سوف تكون عرضة للتغيير بما يتماشى مع التسمية الجديدة القديمة لوزارة الدفاع بإعلانها وزارة للحرب، وهو ما يعني استعداد الولايات المتحدة لأي طارئ قد يهدد أمنها وأمن حلفائها في ما وراء الأطلسي.

تجربة الأب المؤسس

في تاريخ الولايات المتحدة لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغيير مسمى وزارة الدفاع، حيث كانت تسمى باسم "وزارة الحرب" في عهد الرئيس جورج واشنطن الذي يسمى في التاريخ الأمريكي "الأب المؤسس" غداة تأسيس الوزارة 1789، وظلت التسمية قائمة منذ ذلك التاريخ.

ففي العام 1947 قرر الرئيس هاري ترومان تغيير مسمى الوزارة إلى اسمها الحالي "وزارة الدفاع"، لكن تطبيق التغيير لم يتم إلا بعد عامين من ذلك القرار أي في العام 1949.

الرئيس ترامب، وفي تبريره لهذا القرار التاريخي، قال إن الولايات المتحدة حققت انتصارات عسكرية كبيرة عندما كانت "البنتاغون" تسمى "وزارة الحرب" وهو الأمر الذي سيرحب به كل من يحبون رؤية ذلك التاريخ يستمر في تاريخ الولايات المتحدة، وفق رأيه.