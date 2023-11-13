زيلينسكي يدعو إلى "الاستعداد" لضربات روسية للبنى التحتية في الشتاء

نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطاول البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا إلى احتمال تصاعد هذه الضربات.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نستعد لاحتمال أن يزيد العدو عدد الضربات بطائرات مسيرة أو صواريخ (مستهدفا) بنانا التحتية".

وأضاف "يجب أن يتركز كل انتباهنا على الدفاع (...) على كل ما يمكن لأوكرانيا القيام به بهدف مساعدة شعبنا على تمضية الشتاء وتعزيز قدرات قواتنا". وسبق أن أعلنت كييف أنها تعزز دفاعاتها لحماية البنى التحتية.