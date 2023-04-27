صحيفة: إصابة مراسل إيطالي ومقتل مساعده الأوكراني في كمين بخيرسون

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني إن أحد مراسليها أصيب وتوفي مساعده الأوكراني يوم الأربعاء عندما تعرضا لكمين في جنوب أوكرانيا من قبل قناصة روس على الأرجح.

وأضافت الصحيفة أن المراسل كورادو زونينو ومساعده بوجدان بيتيك تعرضا لإطلاق نار بالقرب من جسر رئيسي في مدينة خيرسون الجنوبية بعد عبور عدة نقاط تفتيش أوكرانية.