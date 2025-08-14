إعلام عبري: زيارة ترامب لإسرائيل محكومة بإحراز تقدم في محادثات غزة

أفادت مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل، إذا توفرت الظروف المناسبة، وذلك قبل زيارته المقررة لبريطانيا، وفق موقع صحيفة يدعوت أحرونوت.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الزيارة محكومة بشرط إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

ولم يزر ترامب إسرائيل خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يزور بريطانيا بدعوة من الملك تشارلز بين 17 و19 سبتمبر/أيلول.

ويدرس البيت الأبيض إمكانية توقفه في إسرائيل قبل ذلك. وقال مصدر أمريكي: "زيارة الرئيس لإسرائيل محتملة، لكنها غير مؤكدة حتى الآن، وتعتمد على التطورات". وأكد مصدر إسرائيلي وجود تكهنات حول الزيارة، دون وجود قرار نهائي.

في هذه الأثناء، تضغط الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق شامل، وتنتظر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيق تقدم ملموس. وتشير التقارير إلى أن واشنطن وتل أبيب باتتا تعتبران الاتفاق الجزئي غير مجدٍ، وأن الخيار الوحيد هو التوصل إلى اتفاق شامل.