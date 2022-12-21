حكم بسجن الصحفية الإيرانية إلهام أفكاري 5 سنوات

قضت محكمة الثورة في مدينة شيراز جنوب إيران، اليوم الثلاثاء، بسجن الناشطة الصحفية "إلهام أفكاري"، 5 سنوات.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن محكمة الثورة في شيراز أدانت إلهام أفكاري بـ"إحداث اضطراب وانعدام الأمن من خلال المشاركة في دعوات معارضي النظام في الفضاء السيبراني"، مضيفة أن "هذا الحكم أولي وقابل للاستئناف".

وأكد سعيد أفكاري شقيق الناشطة إلهام، حكم المحكمة بالسجن ضد شقيقته، واصفًا إياه بأنه "فارغ من الشرف والعدل".