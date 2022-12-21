حكم بسجن الصحفية الإيرانية إلهام أفكاري 5 سنوات
قضت محكمة الثورة في مدينة شيراز جنوب إيران، اليوم الثلاثاء، بسجن الناشطة الصحفية "إلهام أفكاري"، 5 سنوات.
وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن محكمة الثورة في شيراز أدانت إلهام أفكاري بـ"إحداث اضطراب وانعدام الأمن من خلال المشاركة في دعوات معارضي النظام في الفضاء السيبراني"، مضيفة أن "هذا الحكم أولي وقابل للاستئناف".
وأكد سعيد أفكاري شقيق الناشطة إلهام، حكم المحكمة بالسجن ضد شقيقته، واصفًا إياه بأنه "فارغ من الشرف والعدل".
وأضاف سعيد أفكاري عبر صفحته على "تويتر" أن "المحكمة التي حكمت على نافيد بالإعدام، ووحيد بالسجن 25 عامًا، وحبيب بخمس سنوات، قد حكمت الآن على إلهام".
وأعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني، الناشطة إلهام أفكاري، في 9 منتشرين الثاني الماضي/نوفمبر، مع زوجها وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، ولكن بعد ذلك تم الإفراج عن زوجها وابنته.
وقالت وسائل إعلام حكومية إيرانية إن إلهام أفكاري كانت أحد "عملاء قناة إيران إيرانتشيونال المعارضة" داخل إيران، ولعبت دورًا في الاحتجاجات الأخيرة، فيما نفت القناة التي تبث من العاصمة لندن وجود تعاون مع أفكاري.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، أن "اعتقال أفكاري أحد العملاء الرئيسين في قناة إيران إنترناشيونال تمت أثناء محاولتها الخروج من إيران".
وفي أكتوبر/تشرين الاول الماضي، أدرجت إيران عددًا من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج من بينها: "إيران إنترناشيونال"، وهيئة الاذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، والقسم الفارسي في إذاعة فرنسا، على قائمة العقوبات، واعتبرتها منظمات إرهابية.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب قال خلال مقابلة صحفية سابقة: "أي نوع من التواصل مع قناة إيران إنترناشيونال سيعتبر دخولًا إلى المجال الإرهابي وتهديدًا للأمن القومي".