البيت الأبيض يدعو الأمريكيين إلى مغادرة روسيا فورا

طالب البيت الأبيض، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين بضرورة مغادرة الأراضي الروسية على الفور، وذلك على خلفية اعتقال صحفي أمريكي في روسيا.

وعبّر البيت الأبيض عن إدانته بأشد العبارات اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في موسكو، مؤكدا أنه تواصل مع عائلة الصحفي المحتجز بروسيا والحكومة الروسية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض: "يجب على الأمريكيين أن يستجيبوا لتحذير الحكومة الأمريكية بعدم السفر إلى روسيا. يجب على المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في روسيا المغادرة على الفور".

وأضافت: "كارين جان-بيار في بيان إن "استهداف الحكومة الروسية مواطنين أميركيين غير مقبول. ندين بأشد العبارات توقيف السيد غيرشكوفيتش".