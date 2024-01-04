مكافأة "مُغرية" للأجانب المتعاقدين مع الجيش الروسي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا يقضي بمنح الجنسية الروسية للأجانب ممن وقعوا عقدًا للخدمة في القوات المسلحة الروسية.
ووفق المرسوم الرئاسي، فإنه "يحق للمواطنين الأجانب الذين أبرموا عقدًا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة للاتحاد الروسي أو التشكيلات العسكرية خلال عملية عسكرية خاصة، التقدم بطلب للحصول على الجنسية وبإجراءات ميّسرة".
ويشمل المرسوم "الأجانب الذين يخضعون للخدمة العسكرية في القوات المسلحة أو التشكيلات العسكرية، وكذلك الجنود الذين تقاعدوا مع الجيش"، حيث سيتمكنون من الحصول على جواز سفر روسي، مثلهم مثل الأجانب الموجودين في الخدمة الفعلية في الوقت الراهن، فيما سيتمتع أزواج وأطفال العسكريين الذين يحملون جنسية أجنبية بالحق ذاته.
وينص المرسوم على ضرورة أن يخضع الأجانب المتقدمون للحصول على الجنسية الروسية لتسجيل بصمات الأصابع الإلزامي.
وبموجب المرسوم، يجب على أزواج وأبناء الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية الروسية، على أساس الخدمة في القوات المسلحة، تقديم شهادات طبية "تؤكد عدم استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية والمواد المخدرة دون وصفة طبية، أو المواد ذات التأثير النفساني الجديدة التي يحتمل أن تكون خطيرة، وكذلك الأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على الآخرين".
ويفرض المرسوم الرئاسي على الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية الروسية تقديم شهادة تثبت خلوهم من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة "الإيدز".