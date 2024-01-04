مكافأة "مُغرية" للأجانب المتعاقدين مع الجيش الروسي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا يقضي بمنح الجنسية الروسية للأجانب ممن وقعوا عقدًا للخدمة في القوات المسلحة الروسية.

ووفق المرسوم الرئاسي، فإنه "يحق للمواطنين الأجانب الذين أبرموا عقدًا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة للاتحاد الروسي أو التشكيلات العسكرية خلال عملية عسكرية خاصة، التقدم بطلب للحصول على الجنسية وبإجراءات ميّسرة".

ويشمل المرسوم "الأجانب الذين يخضعون للخدمة العسكرية في القوات المسلحة أو التشكيلات العسكرية، وكذلك الجنود الذين تقاعدوا مع الجيش"، حيث سيتمكنون من الحصول على جواز سفر روسي، مثلهم مثل الأجانب الموجودين في الخدمة الفعلية في الوقت الراهن، فيما سيتمتع أزواج وأطفال العسكريين الذين يحملون جنسية أجنبية بالحق ذاته.

وينص المرسوم على ضرورة أن يخضع الأجانب المتقدمون للحصول على الجنسية الروسية لتسجيل بصمات الأصابع الإلزامي.