بسبب "التنصل" من تفاهمات العقبة‎‎.. توتر بين أمريكا وإسرائيل

تحدثت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن توتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية تصريحات لوزراء في حكومة بنيامين نتيناهو، جاءت خلافاً لما تم الاتفاق عليه في قمة العقبة، فضلا عن أحداث بلدة حوارة الفلسطينية.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية في تقرير لها: "عقب تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزيري المالية بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، حول مخرجات قمة العقبة وكذلك حول بلدة حوارة، نشأ توتر في العلاقات مع الإدارة الأمريكية".