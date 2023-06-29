توقيف 150 شخصًا بعد ليلة مشتعلة في فرنسا
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن توقيف 150 شخصًا ليل الأربعاء/الخميس، في أعمال عنف جديدة، إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددًا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".
وكتب دارمانان على "تويتر" أنه تم "إحراق أو مهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفًا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".
واشتعلت موجة شغب وأعمال عنف واسعة في ضاحية نانتير الفرنسية، الأربعاء، احتجاجًا على مقتل قاصر يدعى نائل من أصول عربية، على يد الشرطة الفرنسية.
وكان نائل وهو من أصول جزائرية قد قتل عند نقطة تفتيش مرورية، حيث أطلق عليه الرصاص دون سبب محدد، ما أشعل موجات واسعة من الاحتجاجات على مقتله.