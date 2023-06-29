توقيف 150 شخصًا بعد ليلة مشتعلة في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن توقيف 150 شخصًا ليل الأربعاء/الخميس، في أعمال عنف جديدة، إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددًا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وكتب دارمانان على "تويتر" أنه تم "إحراق أو مهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفًا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".