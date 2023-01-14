إعدام علي أكبري.. بريطانيا تفرض عقوبات وطهران تستدعي السفير

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن بريطانيا فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأضاف أن "العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري.. المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام.. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان"، وفق رويترز.