4 قتلى خلال مواجهات بين محتجين وقوات الشرطة غرب طهران

أعلنت وكالات أنباء رسمية إيرانية، مساء الخميس، عن مقتل 4 أشخاص بينهم عنصر من قوات الشرطة خلال مواجهات مع محتجين في مدينة "كرج" الواقعة جنوب غرب طهران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "مثيري الشغب أقدموا، اليوم، على إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة كرج مع محافظة قزوين شمال إيران، الأمر الذي سبب ازدحامًا كبيرًا، ما دفع القوات الأمنية للتدخل".

وأضافت الوكالة أن "قوة من المشاغبين (المحتجين) هاجمت سيارة لقوات الأمن بالعصي، ما أسفر عن مقتل أحد قوات الباسيج وإصابة اثنين من قوات الشرطة بجراح خطيرة".

وأظهر مقطع فيديو قيام محتجين بإشعال النار في سيارة تابعة للشرطة في مدينة كرج غرب طهران خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الفتاة "حديث نجفي" التي لقيت مصرعها، في أيلول/سبتمبر الماضي خلال احتجاجات شعبية.

وفي سياق متصل، قال مساعد حاكم محافظة "البرز" وعاصمتها مدينة كرج، مرتضى ولي بور، للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "تم اعتقال عدد من المشاغبين في هذه المدينة، فيما لقي اثنان منهم مصرعهما خلال اشتباكات مع قوات الشرطة".

وأشارت الوكالة إلى أن " 5 من عناصر الأمن أصيبوا بجراح خلال تجمع للمشاغبين، الأمر الذي تطلب إرسال مروحية إلى المستشفى".

وأشار مرتضى ولي بور إلى أن "الأوضاع في مدينة كرج عادت إلى طبيعتها بعد اعتقال عدد من مثيري أعمال الشغب في المدينة".

مقتل رجل دين

وفي سياق آخر، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن متظاهري في مدينة كرج "أقدموا على الاعتداء على رجل دين وإصابته بجراح خطيرة".

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني قوله، إن "رجل الدين أصيب بجراح خطيرة، وأثناء نقله إلى المستشفى، فارق الحياة".

بدوره، تعهد وزير الأمن والاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، بسحق من وصفهم بـ"أعداء الشعب ومثيري الفتنة في إيران"، مضيفًا أن "الحرق العمد والجرائم الشنيعة لن تمر دون رد".

وشهدت مدينة كرج احتجاجات شعبية واسعة رفعت شعارات ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري.