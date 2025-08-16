"اللقاء الصعب".. هل ينجح ترامب في جمع "الرؤساء الأعداء"؟

بعد ساعات فقط من نهاية "قمة ألاسكا" التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستضيف يوم الاثنين المقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في المكتب البيضاوي، في خطوة تترجم وعده بعقد اجتماعي ثلاثي في المستقبل يجمعه بنظيريه الروسي والأوكراني، في محاولة لإيجاد تسوية تنهي حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

اجتماع "الأعداء"..

رغم أن الرئيس ترامب بالغ في الحفاوة أمس الجمعة بنظيره الروسي لدرجة جعلت الإعلام الأمريكي يعتبر أن بوتين خرج منتصراً من قمة ألاسكا، وأن ترامب أعطاه "قبلة الحياة"، عندما استقبله كرئيس صديق وليس ذاك الزعيم الروسي المنبوذ غربياً بعد شنه حرباً برية هي الأوسع والأطول منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الرئيس الأمريكي الساعي بكل جهده ووزن بلاده لتقديم نفسه كرجل سلام يطمح للفوز بجائزة نوبل، سيكون عليه أولاً إقناع بوتين بالجلوس مع زيلينسكي، رغم اعترافه سابقاً أن كلاً منهما يكره الآخر حد العداء، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي الوقت الذي يُرجح على نطاق واسع أن يكون ترامب قد عرض الفكرة على بوتين خلال لقاء ألاسكا، لا يتوقع أن يرفض زيلينسكي القمة الثلاثية، وهو الذي طالب عدة مرات نظيره الروسي بالاجتماع وجهاً لوجه، بل ذهب مرة وانتظره في تركيا..

ويرى مراقبون أن نجاح ترامب في عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني يتطلب في المقام الأول موافقة بوتين، الذي يبادل زيلينسكي العداء، بل يعتبره "رئيساً غير شرعي" باعتبار أن ولايته الرئاسية قد انتهت، ويتجاهل الرئيس الروسي هنا حقيقة أن القانون الأوكراني، يمنع إجراء الانتخابات خلال فترة الأحكام العرفية، التي فرضها زيلينسكي منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

"شروط بوتين"

ويذهب محللون إلى أن الرئيس الروسي ظل يكرر أن أي لقاء بين القيادتين يجب أن يسبقه تلبية "شروط موسكو"، وأولها حسم بعض الملفات وتحقيق تفاهمات بشأنها حتى يكون للقاء القمة معناه، وفق الكرملين.

وتقول تقارير روسية، إن بوتين حدد من خلال "مذكرة السلام" الروسية التي قدمت للجانب الأوكراني شهر يونيو الماضي، شروطه بشكل ضمني للاجتماع بنظيره الروسي، ومن بينها تنظيم انتخابات رئاسية قبل توقيع أي معاهدة للسلام، غير أن هذا الشرط قد يتنازل عنه الرئيس الروسي تحت ضغوط نظيره الأمريكي، وربما يحصل على تنازلات مقابله في ملف التنازل عن الأراضي.

في المقابل كان الرئيس الأوكراني إلى حد قريب ينظر لبوتين باعتباره "مجرم حرب" قتل الآلاف من شعب أوكرانيا، وقد حاول عبر حلفاء كييف تحجيمه وجعله "رئيساً منبوذاً" ومحاصراً وهي وضعية يرى محللون أن بوتين خرج منها رسمياً أمس من خلال قمة ألاسكا، التي أعادته كزعيم عالمي يجلس مع الكبار على طاولة المفاوضات وليس شخصاً مسلوب الإرادة، كما يفضل الروس أن يصفوا زيلينسكي..

فهل ينجح ترامب في جمع زيلينكسي وبوتين؟ أم أن عداء الرجلين قد يبخر حلم ترامب بقمة ثلاثية ربما تشكل مخرجاً لواحدة من أعقد الحروب والأزمات التي حيرت العالم في الوقت الحاضر؟