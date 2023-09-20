كيف استقبل الكوريون زعيمهم كيم جونغ أون بعد عودته من روسيا؟

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حفاوة استقبال الكوريين الشماليين لزعيمهم كيم جونغ أون، عقب عدوته من زيارته التي وصفت بأنها تاريخية إلى روسيا.

ولدى وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى بلاده، أقيمت له مراسم استقبال عسكرية، فيما شاركت جموع ضخمة بحفل الاستقبال، حيث شوهد الآلاف يحملون أعلام بلادهم والورود تعبيرًا منهم عن فرحتهم لعودة الزعيم إلى البلاد.

وعزف الجنود الذين أحاطوا كيم جونغ أون مقطوعة وطنية، واصطف مسؤولون كبار لاستقبال زعيمهم، ليظهر بعد ذلك وسط الآلاف ملقيًا تحيته على الجموع التي حضرت إلى المكان، قبل أن يغادر وسط حراسة مشددة.