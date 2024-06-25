خبراء: سيناريو وحيد أمام ماكرون إذا خسر الانتخابات

يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام سيناريوهات محدودة في حال خسارته الانتخابات التشريعية المبكرة، ولن يكون أمامه من خيار سوى التعايش مع الطرف الفائز، بينما يطالبه اليمين المتطرف بالاستقالة.

واستبعد ماكرون الاستقالة مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية، وذلك بعد دعوة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن لاستقالته في حال حصول حزبها على الأغلبية النسبية.

لا استقالة

وفي "رسالة إلى الفرنسيين"، وزعتها الصحف الإقليمية، أكد ماكرون، أنه سيكمل ولايته، وسيبقى ماكرون في الإليزيه "حتى مايو 2027"، مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو الجاري و7 يوليو المقبل.

وقال الباحث السياسي الفرنسي جيل إيمانويل جاكيه، أستاذ العلوم السياسية في معهد جنيف للدبلوماسية، إنه بينما تظهر استطلاعات الرأي احتمال تحقيق أغلبية نسبية لصالح حزب "التجمع الوطني"، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعية الوطنية، لا يمكن للحزب اليميني المتطرف أن يأمل في العثور على حلفاء في الوسط أو دعمه من قوى اليسار مهما حدث، ومن ثم تتزايد الضغوط على رئيس الدولة للاستقالة في هذا السيناريو غير المسبوق، وفق تعبيره.