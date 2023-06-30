من بينها أبل.. نهب متاجر في فرنسا وسط استمرار أعمال شغب (فيديو)

تعرضت متاجر شهيرة وكبيرة في فرنسا، من بينها واحد لشركة أبل العملاقة، اليوم الجمعة، للنهب من جانب لصوص، خلال أعمال شغب في عموم فرنسا.

وقال مسؤول محلي فرنسي، اليوم الجمعة، إن لصوصا نهبوا متاجر، أحدها لشركة أبل، في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، وسط أعمال شغب في أنحاء البلاد، اليوم الجمعة.