من بينها أبل.. نهب متاجر في فرنسا وسط استمرار أعمال شغب (فيديو)
تعرضت متاجر شهيرة وكبيرة في فرنسا، من بينها واحد لشركة أبل العملاقة، اليوم الجمعة، للنهب من جانب لصوص، خلال أعمال شغب في عموم فرنسا.
وقال مسؤول محلي فرنسي، اليوم الجمعة، إن لصوصا نهبوا متاجر، أحدها لشركة أبل، في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، وسط أعمال شغب في أنحاء البلاد، اليوم الجمعة.
يأتي ذلك العنف ضمن احتجاجات عارمة ضربت فرنسا الأسبوع الجاري بعد قتل الشرطة فتى من أصول عربية يدعى نائل بعمر 17 عاماً.
وقتل نائل برصاصة مباشرة في الصدر من جانب شرطي فرنسي اشتبه به، وتم توجيه تهمة القتل العمد للشرطي بعد اعتقاله على خلفية الغضب العارم في البلاد.