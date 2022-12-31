بوتين وشي في "قمة الوحدة".. والسلام بأوكرانيا "بعيد المنال"

تصدَّر اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الروسي والصيني عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم السبت، والتي وصفته بقمة "الوحدة ضد الغرب"، حيث إنه يأتي في وقت يتعرض فيها الزعيمان لتحديات عدة.

كما سلطت الصحف الضوء على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تكشف أن السلام بين الطرفين بات "بعيد المنال" أكثر من أي وقت مضى.

وتحدثت صحف أخرى عن تأهب أمني واسع في البرازيل عشية حفل تنصيب الرئيس المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط مخاوف من هجمات متطرفة من قبل مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.

بوتين وشي.. زعيمان قويان في لحظة ضعيفة

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اللقاء الافتراضي الذي جمع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، أمس الجمعة، أنه قمة "زعيمين قويين في لحظة ضعيفة"، مشيرة إلى أن موسكو باتت معزولة بسبب غزوها لأوكرانيا، وأن بكين ليست في وضع يسمح لها بالمخاطرة بفرض عقوبات.

وذكرت الصحيفة أنه عندما التقى الزعيمان، أمس، عبر الفيديو، وجدا نفسيهما في "مواقف ضعف"، بما في ذلك التهديدات الجيوسياسية والاقتصادية لشراكتهما "البلا حدود". وقالت إن كليهما الآن لديه مساحة صغيرة للمناورة، مما يجعل العلاقة بينهما أكثر أهمية، لكنها أكثر تعقيدًا أيضًا.

وأضافت أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، أصبح بوتين معزولًا ويعتمد بشكل كبير على الصين للحفاظ على ما يشبه الاستقرار الدبلوماسي والمالي، كما أن حاجته لبكين قد اشتدت، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما عانت قواته في ساحة المعركة من انتكاسات تركت الاقتصاد الروسي عرضة للخطر.