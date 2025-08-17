إطلاق حملة "تصحيح الخريطة".. أفريقيا تواجه "أكبر كذبة" جغرافية

لقرون طويلة، ضُلِّل العالم بشأن الحجم الحقيقي لإفريقيا، عبر خريطة مركاتور، وهي من أكثر الخرائط استخداما، إذ قلّصت مساحة القارة، وشوّهت حجمها وقلصت امتدادها العالمي.

وأيد الاتحاد الإفريقي حملة لإنهاء استخدام خريطة تعود للقرن السادس عشر لصالح خريطة تعرض حجم إفريقيا بشكل أكثر دقة.

ويؤدي إسقاط مركاتور للعالم إلى تشويه أحجام بعض القارات، مما يتسبب في توسيع المناطق القريبة من القطبين مثل أمريكا الشمالية وغرينلاند بينما يؤدي إلى انكماش إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وهذه الخريطة التي تستخدمها حاليًا العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى المدارس وشركات التكنولوجيا.

وتحولت خرائط غوغل من استخدام عرض ميركاتور على أجهزة الكمبيوتر إلى عرض الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد في عام 2018، مع إمكانية العودة إلى ميركاتور إذا رغبوا في ذلك. لكن يبقى ميركاتور هو الخيار الافتراضي الوحيد على تطبيق الهاتف المحمول، بينما أعلن البنك الدولي تحوله التدريجي عن الخريطة التقليدية.

وحسبما أوردته منظمة "إفريقيا بلا فلتر" في تصريح مكتوب لـ"إرم نيوز"، فقد أطلقت حملة "تصحيح الخريطة" منذ أشهر وهي عريضة عالمية، بهدف تصحيح الخريطة وإعادة صياغة سرديتها، لأن ذلك يُمثل "أكبر كذبة في الجغرافيا".

وتغطي إفريقيا مساحة 30.37 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة واسعة بما يكفي لاحتواء الولايات المتحدة والصين والهند ومعظم أوروبا مجتمعة.

ومع ذلك، في الفصول الدراسية، ووسائل الإعلام، والمنشورات، وقاعات الاجتماعات حول العالم، يُظهر إسقاط مركاتور إفريقيا أصغر بكثير مما هي عليه في الواقع.

وقد صُممت هذه الخريطة للملاحة البحرية في القرن السادس عشر، وهي تُوسع بشكل مصطنع مناطق الشمال العالمي، بينما تُقلل بشكل كبير من الحجم المُتصور لقارات مثل إفريقيا. والنتيجة، هي رؤية عالمية مشوهة تُقلل من أهمية إفريقيا الاقتصادية والثقافية والسياسية.

وتدعو حملة منظمتي "إفريقيا بلا فلتر" و"سبيك أب إفريقيا" لإنهاء هذه الكذبة المُستمرة، داعية المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى اعتماد خريطة "الأرض المتساوية"، التي تُمثّل الجغرافيا العالمية تمثيلاً أكثر عدلًا ودقة.

ومن خلال عريضة عالمية وبيان الحملة، تدعو المبادرة المؤسسات والمعلمين والمنافذ الإعلامية إلى الالتزام باستخدام الخرائط التي تعكس الحجم الحقيقي لأفريقيا.

وكتب مؤسس ومدير تنفيذي لمنظمة "تحدثوا عن أفريقيا" ياسين جيبو أن القرارات المتعلقة بأفريقيا -الاقتصادية والسياسية والتنموية - تُتخذ على أساس إطار مرجعي خاطئ إذ يتعين على العالم أن يرى أفريقيا كما هي في الواقع".

كما أوضحت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي، في تصريح لها، أن خريطة مركاتور تظهر أفريقيا أصغر من حجمها الحقيقي، رغم أنها ثاني أكبر قارة في العالم، وتضم 54 دولة وأكثر من مليار نسمة.

وأشارت حدادي إلى أن هذه الخطوة تهدف لـ"استعادة مكانة أفريقيا المستحقة عالميا".