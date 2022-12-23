مع تجدد التوترات.. روسيا تدعو للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان خلال اجتماع في موسكو مع نظيره الأذربيجاني قاطعته أرمينيا، في ظل اندلاع أزمة جديدة في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف: "من الضروري خفض التوتر في أسرع وقت ممكن".

وكان من المفترض أن تجري هذه المحادثات بحضور وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الذي ألغى مشاركته في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه ناغورني قره باغ توترات جديدة.