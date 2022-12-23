مع تجدد التوترات.. روسيا تدعو للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان خلال اجتماع في موسكو مع نظيره الأذربيجاني قاطعته أرمينيا، في ظل اندلاع أزمة جديدة في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف: "من الضروري خفض التوتر في أسرع وقت ممكن".
وكان من المفترض أن تجري هذه المحادثات بحضور وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الذي ألغى مشاركته في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه ناغورني قره باغ توترات جديدة.
ومنذ أكثر من أسبوع، يقوم ناشطون أذربيجانيون، يقولون إنهم يحتجون على الألغام الضارة للبيئة، بإغلاق ممر "لاشين" الذي يعد الطريق الوحيد الذي يربط هذه المنطقة بأرمينيا.
وتؤكد يريفان أن هذه التظاهرات تدعمها باكو؛ الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
واتهمت أرمينيا قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة هناك منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بالتقاعس، بعد حرب استمرت ستة أسابيع بين باكو ويريفان، في الوقت الذي تصب فيه موسكو تركيزها على تدخّلها العسكري في أوكرانيا.
وأكد لافروف، أن الجنود الروس "يعملون على مدار الساعة لتسوية الوضع عبر الاتصال مع الطرفين"، مشيراً إلى أن ذلك يجري "في ظروف صعبة للغاية".
وأضاف: "هذه الحوادث ستستمر مرارا وتكرارا إذا رفض أحد الطرفين في كل مرة، بعد كل حادث، إجراء المفاوضات المخطط لها"، في إشارة إلى يريفان.
وقال: "لكننا لا نلغي الاتصالات الثلاثية مع زملائنا الأرمن من جدول الأعمال".
من جهته، اتهم وزير الخارجية الأذربيجاني، يريفان بأنها تريد "خلق وهم أزمة" في ممر لاشين، وقال إن الناشطين هناك "لم يمثلوا أي تهديد" ولم يغلقوا الطريق.
واشتبك البلدان في أوائل التسعينيات عندما تفكك الاتحاد السوفياتي، من أجل السيطرة على ناغورني قره باغ، وهي منطقة ذات أغلبية أرمينية انفصلت عن أذربيجان.
وانتهى هذا الصراع الذي أودى بحياة 30 ألف شخص، بانتصار الأرمن.
غير أن حربا ثانية اندلعت بين الطرفين في خريف العام 2020 أودت بحياة 6500 شخص وسمحت لباكو باستعادة جزء من الأراضي.