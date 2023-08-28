إيران تتفق مع العراق على إخراج جماعات معارضة من كردستان

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران وإخراجها من إقليم كردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل بأي شكل من الأشكال، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.