إصابة مديرة "اليونيسف" بحادث في مصر خلال توجهها إلى غزة

قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، إن المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، أصيبت في حادث سير في مصر في أثناء توجهها إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث إن المسؤولة الأممية "اضطرت لتأجيل زيارتها لإسرائيل، بسبب ما تعرضت له من إصابات، جراء الحادث الذي وقع، أمس الثلاثاء".

وقال كوتريس كوبر مدير الإعلام في يونيسيف: "أثناء توجهنا إلى رفح، نعتقد بأن السيارة اصطدمت أو حاولت تجنب حفرة كبيرة أدت إلى سقوطها في خندق وانقلابها على جانبها"، مضيفًا أن راسل "أصيب بكدمات قوية، وأنها تشعر بالتعب قليلاً، لكن إصاباتها لا تعد خطيرة".

وأضاف أن "راسل" واصلت زيارتها إلى غزة، قبل أن يقرر الأطباء أنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية، مما دفعها لتأجيل بقية زيارتها للمنطقة، والتي تشمل إسرائيل، حيث كانت تأمل في مقابلة عائلات الأطفال المخطوفين.