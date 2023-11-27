تطورات جديدة في قضية اختفاء الطائرة الماليزية "MH370"

بعد عشر سنوات تقريبا على اختفاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية بظروف غامضة، بدأت الإثنين في بكين جلسة للحكم في التعويضات لعائلات الصينيين المفقودين التي تطالب باستئناف عملية البحث.

في الثامن من آذار/مارس 2014، اختفت طائرة من طراز بوينغ كانت تقوم بالرحلة "ام اتش 370" وعلى متنها 239 شخصا، معظمهم صينيون، بعيد إقلاعها من كوالالمبور متوجهة إلى بكين. ولم يتم انتشال أي مسافر على الرغم من العثور على حطام يشتبه بأنه لهيكلها في المحيط الهندي.

وكانت عمليات البحث في المحيط بإشراف أستراليا علقت في كانون الثاني/يناير 2017. وهذه العملية هي الأكثر كلفة في تاريخ الطيران. ولا تزال أسباب هذا الاختفاء تشكل أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني الحديث وتثير تكهنات عدة.

تقدمت أكثر من 40 عائلة من أسر المفقودين بشكوى ضد الخطوط الجوية الماليزية ومجموعة "بوينغ" الأمريكية المصنّعة للطائرات وشركة "رولز رويس" المصنعة للمحركات وشركة "أليانز" للتأمين، بحسب قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.

ونقلت القناة عن المحامي تشانغ تشيهواي قوله، إن الشكاوى تتعلق بالتعويض والبحث عن تفسيرات لهذه القضية.

وعلى هامش الجلسات الأولى، نشر أقارب الضحايا الصينيين رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الإثنين، طالبوا فيها بإجراء عملية بحث جديدة.

وأشار النص إلى أن "العائلات تأمل في البحث عن الرحلة أم اتش 370 بنفسها" معربة عن استعدادها "التسديد من أموالها الخاصة أو التعاون مع الأشخاص والشركات المختصة".

واقترحت تحمل جميع التكاليف في حال لم يتم العثور على شيء. وتم تطبيق هذا النهج في 2018 خلال اتفاق بين ماليزيا وشركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية الخاصة التي استأنفت البحث للعثور على الطائرة الماليزية في منطقة جديدة تبلغ مساحتها نحو 25 ألف كيلومتر مربع، دون التوصل إلى نتيجة.

كما خلفت المأساة أربعة ضحايا فرنسيين.