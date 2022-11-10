بايدن: التوقعات أشارت إلى"موجة حمراء" في الانتخابات لكنها لم تحدث

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بانتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت، الثلاثاء، في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "يوم جيد للديمقراطية".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: "أُجريت انتخابات، أمس. أعتقد أنه كان يومًا جيدًا للديمقراطية، ويومًا جيدًا للولايات المتحدة".

وأضاف: "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وعبر مسؤولون بالبيت الأبيض عن شعورهم بالارتياح بعد أن جاء أداء الديمقراطيين أفضل مما كان متوقعا بعد أن ركز بايدن حملته الانتخابية إلى حد بعيد على منع التهديدات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية وتأمين حقوق الإجهاض ومَدح سياساته الاقتصادية.

وحقق الجمهوريون مكاسب متواضعة في انتخابات التجديد النصفي، ومن المرجح أن يسيطروا على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على ثلاثة سباقات لا تزال متقاربة جدا.

وفي السياق، أشار بايدن إلى أن "لديه النية" للترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكنه قال إنه سيؤكد ذلك "مطلع العام المقبل".

وقال: "لدي النية للترشح"، لكن الأمر ينطوي على "قرار عائلي".