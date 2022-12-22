السلطات الأسترالية تتسلّم أحد أبرز مهربي المخدرات في آسيا

سُلّم تسي تشي لوب تاجر المخدرات الكبير في آسيا وأحد أخطر المطلوبين في العالم إلى أستراليا، حيث أوقِف بتهمة تهريب المخدرات، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس.

ويُشتبه في أن تسي تشي لوب (59 عامًا) يتزعم الكارتل الآسيوي الضخم المعروف باسم "سام غور"، المنتج والمورد الكبير للميثامفيتامين على مستوى العالم.

ويُشبَّه تسي تشي لوب، وهو كندي من أصل صيني بأبرز مهربي المخدرات في المكسيك، خواكين غوسمان "إل تشابو".

ومن المقرر أن يَمثُل أمام إحدى محاكم ملبورن الخميس بتهمة "التآمر لتهريب كميات تجارية من المخدرات" الخاضعة لضوابط حكومية، بعدما سلّمته هولندا إلى السلطات الأسترالية.

وفي حال ثبتت إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.