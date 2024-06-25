أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تتهمها بنقل مليارات للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على نحو 50 كيانا وفردا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية.

تمويل وتسليح وكلاء إيران

وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي، وإجراء عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.

وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسة عبر بيع النفط والبتروكيماويات.

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنهم جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.