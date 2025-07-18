نتنياهو يتصل بالبابا ليو بعد قصف كنيسة في غزة

قال الفاتيكان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالبابا ليو اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من غارة إسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، والتي أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا كرر خلال المكالمة نداءه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، وعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني "المأساوي" في القطاع الفلسطيني.

أخبار ذات علاقة بطريركا القدس يزوران غزة غداة ضربة إسرائيلية على كنيسة

وجاء في البيان أن ليو شدد أيضًا على ضرورة حماية أماكن العبادة وروادها، وجميع السكان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وفق وكالة "رويترز".

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت "خطأ".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو بعد "رد فعل غير إيجابي" من جانب الرئيس الأمريكي لدى علمه بالضربة.

وأضافت أن "استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس".