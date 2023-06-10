ألمانيا تعتزم شراء منظومة صواريخ إسرائيلية بـ4 مليارات يورو

وجاء في وثائق المشتريات الخاصة في وزارة المالية الألمانية التي تم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام "أرو-3" في نهاية العام.

وأضافت الوثائق أن ألمانيا ستخسر الدفعة المقدمة أو جزءًا منها إذا فشلت الصفقة، لأن الأموال ستستخدم في تعويض إسرائيل عن التكلفة التي تكبدتها حتى ذلك الحين.

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025، وستتكلف المنظومة أكثر مما كان مخططًا لها بنحو مليار يورو.