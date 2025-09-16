دبلوماسيون إسرائيليون: صبر ترامب على الحرب في غزة بدأ ينفد

على الرغم من أن إسرائيل ما زالت تحظى بدعم الولايات المتحدة في حربها على قطاع غزة، إلا أن الدعم الأمريكي قد يكون مؤقتًا، وفق ما يرى دبلوماسيون إسرائيليون.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد، وأنه قد يضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، إذا لم تحقق عملياتها الضربة القاضية لحماس، كما أقنعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي حال لم تُثبت صحة ذلك، يُتوقع أن يؤدي الهجوم إلى تعميق معاناة غزة، وزيادة عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي، على ما ذكرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وفي الوقت الحالي، يستمر الدعم الأمريكي بشكل علني، حيث نشر ترامب تهديدات مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء العملية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، حيثُ قال في تغريدة: "كل الرهانات ملغاة. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

كما غادر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، القدس قبل ساعات، مؤكدًا أن "أي مستقبل أفضل لغزة لا يمكن تحقيقه إلا بالقضاء على حماس".