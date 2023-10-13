مقتل مدرس في عملية طعن بمدرسة شمال فرنسا

قُتل أستاذ طعنًا بالسكين، وأُصيب شخصان بجراح بالغة، صباح اليوم الجمعة، في مدرسة في أراس شمال فرنسا حينما هاجمهم رجل هتف "الله أكبر"، على ما أفادت السلطات المحلية، ومصدر في الشرطة.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة "إكس" أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن أصيب بعدة طعنات، وأستاذ آخر.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن منفذ الهجوم شاب شيشاني الأصل في العشرين من العمر مُدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف.

وألقت الشرطة القبض على شقيقه قرب مدرسة أخرى دون أن يكون يحمل سلاحًا، وفق ما نقل مصدر آخر.