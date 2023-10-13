مقتل مدرس في عملية طعن بمدرسة شمال فرنسا
قُتل أستاذ طعنًا بالسكين، وأُصيب شخصان بجراح بالغة، صباح اليوم الجمعة، في مدرسة في أراس شمال فرنسا حينما هاجمهم رجل هتف "الله أكبر"، على ما أفادت السلطات المحلية، ومصدر في الشرطة.
وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة "إكس" أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.
وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن أصيب بعدة طعنات، وأستاذ آخر.
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن منفذ الهجوم شاب شيشاني الأصل في العشرين من العمر مُدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف.
وألقت الشرطة القبض على شقيقه قرب مدرسة أخرى دون أن يكون يحمل سلاحًا، وفق ما نقل مصدر آخر.
وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب على إثر ذلك فتح تحقيق في قضية قتل على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحقيق في محاولة قتل على ارتباط بمخطط إرهابي، وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وعهد بالتحقيقين إلى قسم مكافحة الإرهاب في المديرية الوطنية للشرطة الجنائية، والمديرية العامة للأمن الداخلي، بحسب النيابة العامة.
وأعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق أعمالها تضامنًا مع الضحايا، فيما يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة موقع الهجوم.
ووقع الهجوم بعد 3 سنوات على عملية قتل الأستاذ سامويل باتي بقطع رأسه، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قرب مدرسته في المنطقة الباريسية لعرضه رسومًا كاريكاتورية للنبي على تلاميذه خلال حصة دراسية حول حرية التعبير.
وقامت الشرطة بقتل المهاجم وكان لاجئا روسيًا من أصل شيشاني في الـ18 من عمره.