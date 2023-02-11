طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية فريبا عادلخواه المعتقلة بسجن إيفين
أفادت إذاعة صوت أمريكا بالنسخة الفارسية، اليوم السبت، بأن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية "فريبا عادلخواه" المعتقلة منذ عام 2019 والتي تقبع في سجن إيفين شمال طهران.
ونقلت إذاعة صوت أمريكا عن "مجموعة مساعدة الرهائن العالمية"، إن "السلطات الإيرانية أطلقت سراح الباحثة فريبا عادلخواه من سجن ايفين"، ولم تُنشر بعد تفاصيل شروط الإفراج عنها واحتمال مغادرتها إيران إلى فرنسا.
من جانبها، أكدت الصحفية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة "عالية مطلب زاده" التي تم الإفراج عنها قبل يومين، إنه "تم إطلاق سراح فريبا عادلخواه".
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل السلطات القضائية والأمنية الإيرانية بشأن عملية الإفراج.
وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت الباحثة "فريبا عادلخواه"، في يونيو/حزيران من عام 2019، بعد مداهمة منزلها الخاص في طهران.
وفي آيار/مايو لعام 2020، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، على فريبا عادلخواه بالسجن خمس سنوات بتهمة "التآمر على الأمن القومي".
وإلى جانب فريبا عادلخواه يوجد ستة معتقلين فرنسيين آخرين في إيران، وطالب السفير الفرنسي الجديد في طهران "نيكولا روش"، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإفراج عن سبعة فرنسيين معتقلين في إيران.
وسلم سفير فرنسا أوراق اعتماده الى الرئيس الإيراني يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أنه "أبلغ ابراهيم رئيسي أنه يتعين على طهران الإفراج عن سبعة مواطنين فرنسيين في أقرب وقت ممكن"، واصفاً ظروف اعتقالهم بأنها غير مقبولة.
وكانت العلاقات بين باريس وطهران مضطربة في الأشهر الأخيرة، وتقول باريس إن الاعتقالات التعسفية هي مثال على احتجاز الحكومة للرهائن.