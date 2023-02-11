طهران تفرج عن الباحثة الفرنسية فريبا عادلخواه المعتقلة بسجن إيفين

من جانبها، أكدت الصحفية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة "عالية مطلب زاده" التي تم الإفراج عنها قبل يومين، إنه "تم إطلاق سراح فريبا عادلخواه".

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل السلطات القضائية والأمنية الإيرانية بشأن عملية الإفراج.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت الباحثة "فريبا عادلخواه"، في يونيو/حزيران من عام 2019، بعد مداهمة منزلها الخاص في طهران.

وفي آيار/مايو لعام 2020، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، على فريبا عادلخواه بالسجن خمس سنوات بتهمة "التآمر على الأمن القومي".