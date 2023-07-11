الغارديان: خفر السواحل اليوناني أهدر فرص إنقاذ مركب يقل مئات المهاجرين

كشف تحقيق صحفي أن خفر السواحل اليوناني "أهدر" فرصاً لإنقاذ ضحايا غرق مركب يقل مئات المهاجرين، قبالة سواحل جنوب غرب اليونان في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنها أجرت وشركاء إعلاميين آخرين تحقيقًا صحفياً أثار المزيد من الأسئلة حول الحادث الذي خلّف عشرات القتلى ونحو 500 شخص في عداد المفقودين.

وكشفت الصحيفة عن قصور في عمليات حشد الدعم والمساعدة من قبل السلطات ووجود أدلة على "التلاعب بأقوال الناجين".

وأضافت أن "محاولات خفر السواحل اليوناني لسحب مركب يحمل مئات المهاجرين ربما تسببت في غرق السفينة".

وخلصت الصحيفة في تحقيقها الذي استند إلى العديد من المقابلات مع ناجين ووثائق المحكمة وشهادات خفر السواحل، إلى أنه تم هدر العديد من فرص إنقاذ الضحايا كما تم تجاهل العديد من نداءات الاستغاثة.