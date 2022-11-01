هل توفر تركيا حلولًا لأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية الانتحارية؟

تعتزم شركة "بايكار ماكينا" التركية للدفاع والطيران، التي تنتج فئات مختلفة من الطائرات المسيرة، تزويد طائراتها من طرازي بيرقدار تي بي 2 (TB2)، وبيرقيدار آقنجي (AKINCI) بصواريخ جو – جو.

وتستطيع هذه الصواريخ، بحسب موقع "إسرائيل ديفينس" المتخصص في الملفات العسكرية، اعتراض وتدمير أهداف جوية متنوعة، منها المسيرات الانتحارية والذخائر الجوالة.

ولفت الموقع، في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أن شهر شباط/ فبراير الماضي، وقبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شهد توقيع أوكرانيا على اتفاق مع تركيا بشأن تكثيف الإنتاج المشترك للطائرات دون طيار.

واتفق الطرفان حينذاك على إقامة منشأة لتصنيع هذا النوع من الطائرات الخاصة بشركة "بايكار ماكينا" التركية على الأراضي الأوكرانية.

وتواجه أوكرانيا معضلة تتعلق بالاستخدام المكثف للمسيرات الانتحارية الإيرانية، من طرازي "مهاجر 6"، و"شاهد 136" بواسطة القوات الروسية، دفعتها للبحث عن وسائل لمواجهة هذا الخطر، لا سيما مع الصعوبات التي تواجهها عمليات اعتراض هذه المسيرات التي يشبه عملها الصواريخ الجوالة.

وحسب "إسرائيل ديفينس"، أكد المدير العام لـ "بايكار ماكينا" التركية، هالوك بيرقدار، أنه بالإمكان تسليح الطائرات المسيرة التي تنتجها الشركة بصواريخ جو – جو، وأن هذه الخطوة قيد التجربة في الوقت الراهن.

وتابع الموقع أن معرض "SAHA EXPO" للصناعات الدفاعية، المقام هذا الأسبوع في مدينة إسطنبول، شهد توقيع "بايكار ماكينا" على اتفاق مع شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ والتجارة، يهدف إلى إنتاج صواريخ من طراز "SUNGUR" لصالح الطائرات دون طيار، التي تنتجها الشركة الأولى.

يشار إلى أن "بايكار" كانت قد احتلت المركز الأول على مستوى الشركات المحلية من حيث الصادرات، وفق مجلس المصدرين الأتراك؛ إذ بلغت صادرات الشركة من الطائرات المسيرة المسلحة خلال عام 2021 قرابة 664 مليون دولار.

وكان شهر آب/ أغسطس الماضي قد شهد إعلان مدير عام شركة "بايكار"، هالوك بيرقدار، بدء بناء مصنع يعود للشركة في أوكرانيا لإنتاج طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار"، بما في ذلك جسم الطائرة والإلكترونيات والبرمجيات، فضلًا عن إنشاء مركز أبحاث ومركز إنتاج متقدم في هذا المجال.

وتردد وقتها أن بناء المصنع الذي اشترت أرضه الشركة التركية سيستغرق عدة أشهر، ولن يبدأ العمل قبل أواخر العام المقبل.

وينبغي الإشارة إلى أن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي كان شهد نشر مقاطع فيديو تظهر مشاركة طائرة تركية دون طيار، من طراز "بيرقدار تي بي 2" تستخدمها القوات المسلحة في أذربيجان، في هجوم على بطارية صواريخ روسية من طراز "إس- 300" بحوزة الجيش الأرميني.