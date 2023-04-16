آلاف المتظاهرين التشيكيين يطالبون حكومة بلادهم بمغادرة "الناتو"
تجمع الآلاف وسط مدينة براغ، الأحد، احتجاجاً على حكومة يمين الوسط التشيكية، متهمين إياها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا وتجاهل مشاكلها الاقتصادية.
وانتقد المحتجون حكومة بيتر فيالا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 15% في آذار/مارس.
وعلى هتافات "استقيلوا" و"عار"، رفعوا لافتات تدعو جمهورية التشيك إلى الخروج من الناتو وتحث على إرساء السلام في أوكرانيا.
وقدمت حكومة فيالا لأوكرانيا مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة منذ غزو روسيا لها في شباط/فبراير 2022.
وقال المتظاهر لوديك سيك إنه "يجب استبدال الحكومة بخبراء حقيقيين لأن الوزراء الحاليين غير كفوئين وغير قادرين على التعامل مع الوضع الاقتصادي في هذا البلد".
من جانبها، قالت المتظاهرة ريناتا أوربانوفا التي كانت تحمل العلم التشيكي وجاءت إلى ساحة فاتسلاف في براغ من مدينة بيسك الجنوبية أن العديد من أعضاء الحكومة "من أنصار الحرب".
وتابعت: "الشيء الآخر هو أنهم يجعلوننا نعاني اقتصاديًا، أسعار الوقود والكهرباء باهظة الثمن وكذلك الغذاء".