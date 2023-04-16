آلاف المتظاهرين التشيكيين يطالبون حكومة بلادهم بمغادرة "الناتو"

تجمع الآلاف وسط مدينة براغ، الأحد، احتجاجاً على حكومة يمين الوسط التشيكية، متهمين إياها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا وتجاهل مشاكلها الاقتصادية.

وانتقد المحتجون حكومة بيتر فيالا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 15% في آذار/مارس.