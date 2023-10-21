تحذيرات من تورط أمريكي مباشر بحرب إقليمية في الشرق الأوسط
قال تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تقترب" من التورط المباشر في حرب إقليمية في الشرق الأوسط، بعد تعرض عدد من مصالحها للاستهداف على وقع الحرب في قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى اعتراض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لصواريخ أطلقت من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، إضافة لتعرض قاعدتين في سوريا والعراق لهجمات، وسط استمرار الحرب في غزة.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة نشرت حاملتي طائرات في شرقي المتوسط لردع إيران وحلفائها من فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل، بينما يستعد ألفا جندي من قوات المارينز للانتشار في المنطقة.
وأمضى الرئيس جو بايدن سبع ساعات في إسرائيل معربًا عن دعم بلاده للحملة على غزة، رغم حثه لقادتها بأن لا يعمي الغضب أبصارهم، في وقت تعهد فيه بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات إضافية، وفق التقرير.
وقبل هذا، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمجلس الحرب الإسرائيلي في اجتماع دام سبع ساعات.
في غضون ذلك، تنقل الولايات المتحدة جوًا كميات هائلة من الذخيرة والمعدات لمساعدة إسرائيل في مجهودها الحربي.
وترى الشبكة الأمريكية أن جميع ما سبق، سيؤدي إلى نتيجة واحدة، هي أن الولايات المتحدة "تقترب" من التورط بحرب إقليمية في الشرق الأوسط.
واعتبر التقرير أنه في "خضم هذه الأوضاع الخطيرة، وبصورة مفاجئة، باتت نقاط الضعف في الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط واضحة وضوح الشمس".
للولايات المتحدة وجود عسكري في شمال شرق وجنوب شرق سوريا، البلد الذي يعمل فيه الجيش السوري وقوات من روسيا وتركيا وإيران وحزب الله ومجموعة من الفصائل المعارضة، وميليشيات كردية وبقايا نشطة من تنظيم داعش.
كما أن لواشنطن قواعد عسكرية في العراق، حيث يعمل عدد لا يحصى من الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران بشكل مستقل عن حكومة بغداد.
وقال التقرير إن إيران نجحت في تطوير مجموعة من الأسلحة المعقدة رغم العقوبات الأمريكية المشددة، كما اكتسبت قوات الحرس الثوري خبرات قتالية قيمة في كل من سوريا والعراق، فضلاً عن قيامها بتسليح ميليشيات كحزب الله والحوثيين، إضافة لحركتي حماس والجهاد في غزة.
ورغم أن الجيش الأمريكي يعد الأقوى عالمياً، لكن "سي إن إن" اعتبرت أن ذلك ليس ضمانة للنصر على "عدو صاحب عزيمة وواسع الحيلة"، كما ثبت في كل من فيتنام وأفغانستان.
ومع احتدام الحرب في غزة، يشتعل الشرق الأوسط غضبًا، بعد خروج مسيرات في عدة دول عربية، ضد إسرائيل والولايات المتحدة التي تعد الداعم الأكبر لتل أبيب.
إضافة للغضب الشعبي، أشارت الشبكة إلى إلغاء القمة الرباعية في عمان التي كانت ستجمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع بايدن، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وفي قراءتها لسبب إلغاء القمة، تقول "سي إن إن": "الزعماء الثلاثة كانوا كارهين الجلوس مع رئيس أمريكي يحتضن إسرائيل رغم ارتفاع عدد القتلى في غزة".
ورغم تصاعد العنف وتحذير زعماء المنطقة، من إغراق المنطقة في كارثة، يعتقد التقرير أن الظروف الحالية غير مواتية "حتى اللحظة" لجر أمريكا إلى أتون الصراع.
لكن إن هاجمت إيران أو حزب الله إسرائيل، وتدخلت الولايات المتحدة، فإن هذه "الرهانات ستسقط"، ويتحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى كارثة إقليمية.
المصدر: سي إن إن