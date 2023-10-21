تحذيرات من تورط أمريكي مباشر بحرب إقليمية في الشرق الأوسط

قال تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تقترب" من التورط المباشر في حرب إقليمية في الشرق الأوسط، بعد تعرض عدد من مصالحها للاستهداف على وقع الحرب في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى اعتراض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لصواريخ أطلقت من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، إضافة لتعرض قاعدتين في سوريا والعراق لهجمات، وسط استمرار الحرب في غزة.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة نشرت حاملتي طائرات في شرقي المتوسط لردع إيران وحلفائها من فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل، بينما يستعد ألفا جندي من قوات المارينز للانتشار في المنطقة.

وأمضى الرئيس جو بايدن سبع ساعات في إسرائيل معربًا عن دعم بلاده للحملة على غزة، رغم حثه لقادتها بأن لا يعمي الغضب أبصارهم، في وقت تعهد فيه بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات إضافية، وفق التقرير.