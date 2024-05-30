تحقيق: المبعوث الأمريكي لإيران حصل على "وثائق سرية وحساسة"

يواجه المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، اتهامات بتحميل "وثائق سرية وحساسة" واحتمال مشاركتها مع أشخاص خارج الحكومة الأمريكية، بحسب ما نقله موقع "سيمافور" عن مشرعين جمهوريين حققوا في تعليق عمل مالي، العام الماضي.

وكان مالي يقود التواصل الدبلوماسي لإدارة الرئيس جو بايدن مع طهران قبل أن يتم سحب تصريحه الأمني فجأة من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وإثر ذلك تم وضع مالي في إجازة غير مدفوعة الأجر، وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقًا في ما إذا كان مالي أساء التعامل مع المعلومات السرية التي اطلع عليها.