"وقح يجب إقالته".. نتنياهو يشن هجوما غير مسبوق على "غالانت"

طالب رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع الإسرائلي يوآف غالانت، واصفًا إياه بـ"الوقح"، بعد أن أعلن الأخير عدم موافقته على قانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وذلك تزامنًا مع دخول الحكومة الإسرائيلية في أزمة استقالات تقدم بها 3 وزراء.

وفي وقت سابق قال غالانت، إنه لن يؤيد قانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية دون اتفاق واسع داخل الكنيست، وهو القانون المقترح من قبل نتنياهو، في تمرد جديد، إلا أنها هذه المرة من داخل التحالف الحاكم.

ويوم الأحد، دخلت الحكومة الإسرائيلية في أزمة بعد تقديم 3 وزراء استقالاتهم، وهم الوزراء بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وحيلي تروبير.