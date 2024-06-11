"وقح يجب إقالته".. نتنياهو يشن هجوما غير مسبوق على "غالانت"
طالب رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع الإسرائلي يوآف غالانت، واصفًا إياه بـ"الوقح"، بعد أن أعلن الأخير عدم موافقته على قانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وذلك تزامنًا مع دخول الحكومة الإسرائيلية في أزمة استقالات تقدم بها 3 وزراء.
وفي وقت سابق قال غالانت، إنه لن يؤيد قانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية دون اتفاق واسع داخل الكنيست، وهو القانون المقترح من قبل نتنياهو، في تمرد جديد، إلا أنها هذه المرة من داخل التحالف الحاكم.
ويوم الأحد، دخلت الحكومة الإسرائيلية في أزمة بعد تقديم 3 وزراء استقالاتهم، وهم الوزراء بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وحيلي تروبير.
خطوة دراماتيكية
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، خطوة غالانت بــ"الدراماتيكية"، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عواقب تلك الخطوة، التي جاءت على إثر رسالة دعم من الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وقالت، إن "رسالة الدعم التي قدمها غانتس لغالانت تأتي على إثر معارضته الشديدة لمشروع القرار حتى وهو في مجلس الحرب"، لافتة إلى أن غالانت طالب وزير الدفاع بـ"فعل الصواب"، وذلك في إشارة لضرورة التصويت ضد القرار.
وأوضحت أن "مسألة تجنيد اليهود المتشددين أحد أكبر التهديدات التي تواجه الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، لا سيما بعد استقالة غانتس من مجلس الحرب، ما كثف جهود المعارضة الإسرائيلية لإسقاط الائتلاف الحالي".
وأشارت إلى أن "غالانت تحدث عدة مرات عن موقفه ضد تمرير القانون من جانب واحد دون اتفاق واسع النطاق، لافتة إلى أن هناك علامات استفهام واضحة حول قرار بعض أعضاء حزب الليكود التصويت ضد مشروع القانون.