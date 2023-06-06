لأول مرة منذ 56 عامًا.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الفلبين
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الإثنين، بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، ونظيره الفلبيني، مينلو، خلال زيارته السياسية للعاصمة مانيلا، هي الأولى من نوعها منذ 56 عامًا.
وتحتفل إسرائيل والفلبين هذا العام بمرور 65 عامًا على العلاقات بين البلدين، وتعد زيارة كوهين أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ زيارة الوزير الأسبق أفا إيفن في العام 1967، والتي سبقتها زيارة قامت بها وزيرة الخارجية، رئيسة الوزراء الأسبق، غولدا مائير العام 1962.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ناقش الوزير كوهين مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن، ونظيره الفلبيني، تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلبين، والفرص الجديدة التي تم فتحها بعد توقيع "اتفاقيات أبراهام"، وموافقات الطيران فوق أجواء السعودية وسلطنة عُمان، والتي تختصر بشكل كبير أوقات الرحلات بين إسرائيل وشرق آسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، عرض كوهين على الرئيس الفلبيني ووزير خارجيته، إمكانية إنشاء طريق نقل بري وبحري بين آسيا وأوروبا، عبر الشرق الأوسط وإسرائيل، وهي خطوة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكاليف النقل الدولي للبضائع.
وقالت الصحيفة، إن "كوهين افتتح خلال زيارته، الجناح الجديد في السفارة الإسرائيلية في مانيلا، والتقى بممثلي الجالية اليهودية الصغيرة في البلاد. وتمت دعوة الوزير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للبطل الوطني للفلبين، حيث زارته غولدا مائير وأفا إيفن أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من منتدى الأعمال الإسرائيلي-الفلبيني، التقى كوهين بشركات فلبينية وإسرائيلية عملاقة".
وقال كوهين، إن "إسرائيل والشعب اليهودي يدينان بدين تاريخي للفلبين لإنقاذ 1300 يهودي خلال المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولأنها الدولة الآسيوية الوحيدة التي دعمت إقامة إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. ستعزز الزيارة السياسية للفلبين العلاقات الدبلوماسية والوجود الإسرائيلي في شرق آسيا في المستقبل، بعد زيارة الهند الشهر الماضي".
وأضاف أن "تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية في شرق آسيا، وتقصير وقت الرحلة، بفضل السماح بالتحليق فوق سلطنة عُمان، سيفتح الأبواب أمام إسرائيل في دول أخرى في المنطقة، وسيوفر لنا فرصًا اقتصادية وسياسية رائدة".