لأول مرة منذ 56 عامًا.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الفلبين

وقالت الصحيفة، إن "كوهين افتتح خلال زيارته، الجناح الجديد في السفارة الإسرائيلية في مانيلا، والتقى بممثلي الجالية اليهودية الصغيرة في البلاد. وتمت دعوة الوزير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للبطل الوطني للفلبين، حيث زارته غولدا مائير وأفا إيفن أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من منتدى الأعمال الإسرائيلي-الفلبيني، التقى كوهين بشركات فلبينية وإسرائيلية عملاقة".

وقال كوهين، إن "إسرائيل والشعب اليهودي يدينان بدين تاريخي للفلبين لإنقاذ 1300 يهودي خلال المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولأنها الدولة الآسيوية الوحيدة التي دعمت إقامة إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. ستعزز الزيارة السياسية للفلبين العلاقات الدبلوماسية والوجود الإسرائيلي في شرق آسيا في المستقبل، بعد زيارة الهند الشهر الماضي".

وأضاف أن "تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية في شرق آسيا، وتقصير وقت الرحلة، بفضل السماح بالتحليق فوق سلطنة عُمان، سيفتح الأبواب أمام إسرائيل في دول أخرى في المنطقة، وسيوفر لنا فرصًا اقتصادية وسياسية رائدة".