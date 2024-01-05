القوات الإسرائيلية تمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

منعت إجراءات القوات الإسرائيلية، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلاة الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن القوات الإسرائيلية أعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون وصولهم للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك للجمعة التاسعة على التوالي.

وذكرت أن "قوات الاحتلال نشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول".