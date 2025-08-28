موسكو وبكين تعدان مسودة قرار بشأن "النووي الإيراني"

تضع كل من روسيا والصين اللمسات الأخيرة على مسودة قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي مع إيران 6 أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن موسكو وبكين دعتا في مسودة القرار "جميع أطراف الاتفاق النووي الإيراني إلى استئناف المفاوضات على الفور".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين قد طلبتا التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن.