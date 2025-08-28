نائب مبعوث روسيا للأمم المتحدة: تحرك الترويكا بشأن إيران ليس له أي تأثير قانوني

العالم

موسكو وبكين تعدان مسودة قرار بشأن "النووي الإيراني"

موسكو وبكين تعدان مسودة قرار بشأن "النووي الإيراني"
مجلس الأمن المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 3:24 م

تضع كل من روسيا والصين اللمسات الأخيرة على مسودة قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي مع إيران 6 أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن موسكو وبكين دعتا في مسودة القرار "جميع أطراف الاتفاق النووي الإيراني إلى استئناف المفاوضات على الفور".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين قد طلبتا التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن.

