طردت دبلوماسيين.. فرنسا توقف التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس علقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وطردت اثنين من دبلوماسييها، بحسب "فرانس برس".

يذكر أن مالي اتخذت، في ظل حكم المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، مسافة مع شركائها الغربيين، ولا سيما فرنسا، وتحالفت سياسياً وعسكرياً مع روسيا.

وفي إحدى محطات التوتر بين البلدين احتجزت مالي مواطناً فرنسياً يشغل منصب السكرتير الثاني في السفارة الفرنسية.

وبحسب ما أورده موقع "إذاعة فرنسا الدولية"، فإن السلطات المالية تحتجز الدبلوماسي الفرنسي في مكان غير معلوم، وتتهمه بالتجسس والضلوع في "محاولة زعزعة استقرار" النظام الحاكم.

وذكر الموقع الفرنسي أن باريس تنفي بشدة هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ"الباطلة ولا أساس لها".