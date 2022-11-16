إيران.. مقتل خمسة بينهم ضابط في هجوم بإقليم خوزستان

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، التي تديرها الحكومة، اليوم الأربعاء، بسقوط خمسة قتلى على الأقل فيما أصيب 10 آخرون بجروح، في هجوم مسلح شنه من وصفتهم بـ"الإرهابيين" على سوق بمدينة إيزه التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية في مدينة إيزة قولها إن "مجموعة إرهابية مسلحة دخلت إلى سوق مدينة إيزه المركزي وأطلقت النار على الناس وقوات من الباسيج".

وأضافت المصادر أن "المهاجمين فتحوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح".

من جهتها، قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن من بين القتلى ضابطا من قوات الشرطة، كما أصيب عدد من رجال الأمن.

في سياق متصل، أوضحت الوكالة الرسمية الإيرانية أن عددا ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب" هاجموا مبنى الحوزة الدينية في مدينة إيزه وقاموا بإضرام النار فيها، مضيفة إنه "لا توجد معلومات عن وجود ضحايا جراء هذا الهجوم".