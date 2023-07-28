تحمل نحو 500 سيارة كهربائية.. حريق بسفينة قبالة سواحل هولندا

قالت شركة (كيه.لاين) المشغلة لسفن الشحن، اليوم الجمعة، إن سفينة شحن سيارات مشتعلة قبالة سواحل هولندا منذ مساء يوم الثلاثاء تحمل ما يقرب من 500 سيارة كهربائية ضمن شحنتها.

وأسفر الحريق على متن السفينة فريمانتل هايواي، المسجلة في بنما وتنقل شحنة سيارات جديدة، عن مقتل هندي من أفراد طاقم السفينة وإصابة سبعة آخرين قفزوا من على متنها هربا من ألسنة اللهب.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة ومقرها طوكيو، إن شحنة السفينة تألفت من 3783 مركبة من بينها 498 مركبة كهربائية، لكنه رفض الإفصاح عن العلامات التجارية للمركبات وعما إذا كانت من بينها سيارات يابانية.