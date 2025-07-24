مصر ترد على اتهامات بالمساهمة في حصار غزة

ندّدت مصر بحملة "الدعاية المغرضة" التي تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها للاتهامات التي وصفتها بـ"الواهية" والتي تزعم مسؤولية القاهرة عن المساهمة في الحصار المفروض على قطاع غزة أو عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذه الادعاءات "لا تستند إلى منطق أو واقع"، وتهدف لتشويه صورة مصر في وقت تعمل فيه بجهد متواصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.

وأضاف أن "القاهرة لعبت دوراً محورياً في عمليات الإجلاء الطبي، واستضافة أكثر من 80 ألف مصاب فلسطيني، ومرور ما يزيد عن 11 مليون مواطن فلسطيني عبر معبر رفح منذ بداية الأزمة".

وأكدت الخارجية المصرية أن تلك الاتهامات تصدر عن بعض التنظيمات والجهات التي تسعى "لتأجيج الخلافات الداخلية بين الفلسطينيين"، وتروج لمزاعم كاذبة تهدف إلى إضعاف وحدة الصف العربي والفلسطيني.

وشدد البيان على أن مصر لن تتهاون مع محاولات التحريض أو تشويه الدور الذي تقوم به لصالح الشعب الفلسطيني.

كما جدّدت مصر تمسكها بموقفها الثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في إعمار غزة وتوحيد الصف الفلسطيني والتصدي لمحاولات التهجير القسري والاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمات أممية من حصول مجاعة في غزة جراء شح المساعدات وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.