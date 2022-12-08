الموافقة على انضمام كرواتيا لمنطقة "شنغن"

أعلنت كرواتيا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمامها إلى منطقة شنغن، حيث لا يوجد تفتيش على الحدود، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية "فير بروكسل" على تويتر: "الخطوة الأخيرة اكتملت (..) تم التأكيد رسميًا الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2023".