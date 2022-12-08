الموافقة على انضمام كرواتيا لمنطقة "شنغن"

الموافقة على انضمام كرواتيا لمنطقة "شنغن"

أ ف ب
أ ف ب

أعلنت كرواتيا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمامها إلى منطقة شنغن، حيث لا يوجد تفتيش على الحدود، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية "فير بروكسل" على تويتر: "الخطوة الأخيرة اكتملت (..) تم التأكيد رسميًا الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2023".

أعلن مسؤول أوروبي عدم الموافقة على طلب بلغاريا ورومانيا الانضمام إلى شنغن

في المقابل، أعلن مسؤول أوروبي عدم الموافقة على طلب بلغاريا ورومانيا الانضمام إلى شنغن.

الموافقة على انضمام كرواتيا لمنطقة "شنغن"
تقرير: توسيع منطقة "شنغن" يثير انقسامات في أوروبا
كرواتيا

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com