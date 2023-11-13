وزير الجيوش الفرنسي يؤكد على حماية المدنيين في غزة: ما تفعله إسرائيل يؤثر علينا

قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، إن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدا" يتطلب "تدابير" من جانب إسرائيل. وقال إن إسرائيل دولة ديموقراطية وما تفعله يؤثر علينا" .

وأضاف لوكورنو في مقابلة على قناة "إل سي إي" الإخبارية أن طريقة تعامل إسرائيل مع الصراع سيكون لها تأثير على "البيئة الأمنية التي سيجد الشرق الأوسط نفسه فيها في السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة".

وشدد لوكورنو على ضرورة ألا تكون حركة حماس قادرة على "إلحاق الأذى"، مضيفا في الوقت نفسه أن "الطريقة التي يُعامل بها السكان المدنيون يمكن أن يكون لها تأثير على احتواء التصعيد".

وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجّهة إلى الدبلوماسيّة الفرنسيّة بأنّها إمّا مؤيّدة لإسرائيل وإمّا مؤيّدة للفلسطينيين، ذكّر لوكورنو بموقف فرنسا التاريخي.

وقال "معضلة الموقف المتوازن هي أنّك تُلام من الجميع. فمن جهة تُنتقَد لعدم بذل ما يكفي لأمن السكان المدنيين الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى يتم انتقادنا لعدم فعل ما يكفي لأمن إسرائيل".

وأضاف "من الجنرال ديغول إلى فرنسوا ميتران إلى إيمانويل ماكرون، دائما ما كان هذا اللوم موجودا تاريخيا".