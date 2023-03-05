أمريكا تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لبيع منظومة "سهم 3" لأوروبا

ووفق القناة، "من المقرر أن يزور نتنياهو إيطاليا الخميس القادم في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة، وفي الأسبوع الذي يليه سيزور رئيس الوزراء الإسرائيلي ألمانيا".

وأواخر العام الماضي، في عهد الحكومة السابقة بقيادة يائير لابيد، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة الموافقة على أكبر صفقة عسكرية في تاريخها بقيمة "3 مليارات" يورو، لبيع نظام الدفاع الجوي "سهم 3" إلى ألمانيا.

ويعد "سهم 3"، أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدماً لدى إسرائيل، وبمقدوره اعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات تزيد عن "100" كيلومتر، ومدى يصل إلى "2400" كيلومتر، وقد أدخلته وزارة الدفاع الإسرائيلي للخدمة في عام 2017.

وبحسب التقارير العبرية، يتضمن النظام الإسرائيلي، مكونات طورتها الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، لذلك رفضت عدة مرات الطلبات التي تقدمت بها بعض الدول لشراء النظام المتطور.