أمريكا تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لبيع منظومة "سهم 3" لأوروبا
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن موافقة أمريكية على بيع إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي المعروفة باسم "سهم3" لدول أوروبا وذلك لأول مرة، بعد رفضها الطلب الإسرائيلي مراراً.
وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إنه "في الأيام الأخيرة أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل وألمانيا للمضي قدماً وإتمام صفقة بيع أنظمة الدفاع الجوي سهم 3".
وأكدت القناة أن هذا النظام الجوي يتم إنتاجه بالشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرة إلى أن الصفقة الجديدة ستكون أضخم صفقة أسلحة إلى أوروبا.
وأوضحت القناة العبرية، أن "الصفقة تأتي في ظل قلق أوروبي متزايد من الصواريخ الروسية والتي استخدمتها مؤخراً في حربها على أوكرانيا".
وأضافت القناة: "تسمح الصفقة لدول الناتو بتلقي أنواع من نظام الإنذار المبكر الذي يعد جزءا من نظام سهم 3، كما سيسمح لها بنشر هذه الصواريخ في أراضيها واستخدامها ضد أي تهديد روسي مستقبلي".
وبينت القناة، أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قد يتم خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى ألمانيا بعد 10 أيام.
ووفق القناة، "من المقرر أن يزور نتنياهو إيطاليا الخميس القادم في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة، وفي الأسبوع الذي يليه سيزور رئيس الوزراء الإسرائيلي ألمانيا".
وأواخر العام الماضي، في عهد الحكومة السابقة بقيادة يائير لابيد، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة الموافقة على أكبر صفقة عسكرية في تاريخها بقيمة "3 مليارات" يورو، لبيع نظام الدفاع الجوي "سهم 3" إلى ألمانيا.
ويعد "سهم 3"، أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدماً لدى إسرائيل، وبمقدوره اعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات تزيد عن "100" كيلومتر، ومدى يصل إلى "2400" كيلومتر، وقد أدخلته وزارة الدفاع الإسرائيلي للخدمة في عام 2017.
وبحسب التقارير العبرية، يتضمن النظام الإسرائيلي، مكونات طورتها الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، لذلك رفضت عدة مرات الطلبات التي تقدمت بها بعض الدول لشراء النظام المتطور.