بعد قرار حل البرلمان الفرنسي.. الرابحون والخاسرون في "الأسبوع المجنون"

تعيش الساحة السياسية الفرنسية حراكاً غير مسبوق، ولم تجد الطبقة السياسية متسعا للوقت للتعبير عن صدمتها من قرار حل البرلمان، وانخرطت في حملاتها الانتخابية بعد "أسبوع مجنون" مُثقل بالتطورات، حسب الوصف الذي استخدمته صحف فرنسية.

ويرصد تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية قائمة الأطراف الرابحة والخاسرة من هذه التطورات المتسارعة التي بدأت بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مرورا بالتحالفات، وصولا إلى تقديم القوائم النهائية وانطلاق الحملة الانتخابية.

من الخاسر؟

وقال التقرير إنّ "الخاسر الأول هو بلا شك الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقى قنبلة بإعلانه حل البرلمان بهدف إحراج خصومه، أولاً من خلال اتخاذ قرار بالدعوة إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن اعتبارًا من 30 يونيو، ثم من خلال الأمل في تشكيل ائتلاف حوله ضد حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، والمراهنة على الانقسامات في اليسار وضعف الجمهوريين على وجه الخصوص.

لكن لا شيء سار كما هو مخطط له، وفق التقرير، حيث "وجدت الأحزاب اليسارية، مجبرة أو عن اقتناع، طريقة لتوحيد صفوفها، والأسوأ من ذلك أن رئيس الدولة زعزع استقرار معسكره وأثار انتقادات عديدة بين النواب والوزراء أيضًا، وحتى رئيس الحكومة غابرييل أتال لم يوافق على قرار الرئيس ولم يتولّ قيادة الحملة إلا عندما اضطر إلى القيام بذلك" بحسب تعبيره.

وأشار التقرير إلى أن معظم مرشحي الأغلبية لا يريدون أن تظهر صورة ماكرون على منشوراتهم الانتخابية ويأملون في "بقاء الرئيس بعيدا".