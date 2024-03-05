بعد خسارة قائمته بالانتخابات.. هل يبقى قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني؟

مع ظهور نتائج الانتخابات التي أسفرت عن خسارة القائمة التي تزعمها الأصولي رئيس البرلمان الإيراني الحالي محمد باقر قاليباف، وفوزه بمقعد واحد في المركز الرابع في طهران، بدت آمال قاليباف، الذي ينحدر من المؤسسة العسكرية التابعة للحرس الثوري، ضعيفة في البقاء رئيسًا للبرلمان، في حين ترددت شائعات عن إمكانية انسحابه من البرلمان المقبل، وهو ما نفاه أحد مستشاريه، في تغريدة عبر منصة "إكس".

وحصل قاليباف على 817 ألفا و382 صوتاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة الماضية، فيما حصل في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات على مليون و265 ألفا و287 صوتاً.

وتؤكد مصادر مقربة من التيار الأصولي المحافظ، لـ"إرم نيوز"، أن "رئاسة البرلمان ستكون من حصة جبهة الثبات التي يتزعمها رجل الدين المتشدد محمود نبويان، الذي احتل المركز الأول عن طهران، فيما جاء حليفه من قائمته حميد رسائي في المركز الثالث".

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لـ"إرم نيوز"، إنه "إذا لم تحصل لوبيات ومساومات ما بعد الانتخابات، فإن قاليباف لن يتمكن من البقاء في رئاسة البرلمان"، مشيرة إلى أنه "بالتأكيد ستكون هناك تدخلات من مراكز خارج البرلمان فيما يتعلق بتشكيل رئاسة البرلمان، كما في الفترات السابقة"، منوهة إلى "أن هناك مقاومة تبديها تيارات أصولية لبقاء قاليباف في رئاسة البرلمان، ما يعني أنه من غير المرجح استبعاده بسهولة".

وأفاد المتحدث السابق باسم حزب "العدالة والتنمية" الأصولي المعتدل، غلام علي دهقان، لـ"إرم نيوز"، بأنه "في الجبهة الأصولية المتشددة، كانت الجهود المبذولة لإقالة قاليباف والاستيلاء على رئاسة البرلمان من قبل جبهة الثبات والمقربين من الحكومة أكثر وضوحا من أية قضية أخرى".

وأضاف أن "تراجع أصوات قاليباف إلى ثلث التركيبة في انتخابات البرلمان الأخيرة، والحضور القوي والمتعدد للشخصيات الراديكالية لجبهة الاستقرار، مثل محمود نبويان وحميد رسائي وميثم ظهوريان وغيرهم، كلها عوامل ستؤدي إلى إبعاد قاليباف عن رئاسة البرلمان"، مؤكداً أن "جبهة الثبات لن تبقي قاليباف في رئاسة البرلمان، وسط الخلافات الواسعة والقصف الإعلامي المستمر بين الطرفين".