أمريكا ترفع التأهب بقواعدها العسكرية في أوروبا

وضعت الولايات المتحدة العديد من قواعدها العسكرية في أنحاء أوروبا بحالة "تأهب قصوى" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من أن يستهدف "هجوم إرهابي أفرادًا أو منشآت عسكرية أمريكية". بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين أمريكيين.

وقال المسؤولان إن "القواعد، بما في ذلك حامية الجيش الأمريكي في شتوتغارت بألمانيا، حيث يقع مقر القيادة الأمريكية الأوروبية، رفعت مستوى تأهبها إلى الحالة (تشارلي)، الأحد".

وتنطبق هذه الحالة "عندما يقع حادث أو حين تلقّي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي، أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت"، بحسب الجيش الأمريكي.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، الذي يتمركز في قاعدة في أوروبا، إنهم "لم يروا هذا المستوى من التهديد منذ 10 سنوات على الأقل"، موضحًا أنه يعني عادة أن الجيش تلقى "تهديدًا نشطًا وموثوقًا به".