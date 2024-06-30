أمريكا ترفع التأهب بقواعدها العسكرية في أوروبا
وضعت الولايات المتحدة العديد من قواعدها العسكرية في أنحاء أوروبا بحالة "تأهب قصوى" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من أن يستهدف "هجوم إرهابي أفرادًا أو منشآت عسكرية أمريكية". بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين أمريكيين.
وقال المسؤولان إن "القواعد، بما في ذلك حامية الجيش الأمريكي في شتوتغارت بألمانيا، حيث يقع مقر القيادة الأمريكية الأوروبية، رفعت مستوى تأهبها إلى الحالة (تشارلي)، الأحد".
وتنطبق هذه الحالة "عندما يقع حادث أو حين تلقّي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي، أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت"، بحسب الجيش الأمريكي.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، الذي يتمركز في قاعدة في أوروبا، إنهم "لم يروا هذا المستوى من التهديد منذ 10 سنوات على الأقل"، موضحًا أنه يعني عادة أن الجيش تلقى "تهديدًا نشطًا وموثوقًا به".
وعندما سُئل عن هذا التحول، رفض المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أوروبا، القائد دان داي، التعليق على مستويات محددة لحماية القوات.
ونقلت "سي إن إن"، عن دان داي قوله، إن القيادة الأمريكية في أوروبا "تقيم باستمرار مجموعة متنوعة من العوامل التي تلعب دورا في أمن المجتمع العسكري الأمريكي في الخارج. وكجزء من هذا الجهد، نتخذ في أحيان كثيرة، خطوات إضافية لضمان سلامة أفراد خدمتنا. ولأسباب أمنية عملياتية، لن ندخل في تدابير محددة، لكننا نظل يقظين".
وأضاف أن "القيادة الأمريكية في أوروبا تراقب باستمرار البيئة الأمنية لضمان إبلاغ أفرادها، وتجهيزهم بأفضل وضع لضمان سلامة أفرادهم وعائلاتهم. وكما هو الحال دائمًا، تنصح القيادة الأمريكية الأفراد في أوروبا بالبقاء يقظين ومتيقظين في جميع الأوقات".
ومن غير الواضح ماهية المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى تشديد الأمن، لكن السلطات الأوروبية حذرت من "تهديد إرهابي محتمل" في القارة، وخاصة قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو/تموز المقبل، وخلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، المقامة حاليًا في ألمانيا.