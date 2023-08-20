قائد انقلاب النيجر يتحدث عن "فترة انتقالية" لا تتجاوز 3 سنوات

قال الجنرال عبد الرحمن تيابي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، إن الفترة الانتقالية للسلطة التي يتزعمها لن تتجاوز ثلاث سنوات. وأشار إلى عدم رغبة بلاده بالحرب وانفتاحها على الحوار، لكنه حذر من أنها ستدافع عن نفسها إذا حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) استعادة الديمقراطية بالقوة.

وقال تياني في خطاب تلفزيوني "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفاً أن الهجوم على النيجر لن يكون "نزهة في الحديقة". وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب أفريقيا (إكواس) إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.

ووصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إلى نيامي السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة في النيجر في انقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقالت مصادر مقرّبة من "إكواس" والرئيس المخلوع، إنّ طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي قرابة الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وذلك غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول المنظمة الإقليمية، جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.