تقرير: الأمريكيون حصلوا على فرصة نادرة لرؤية زعيم الصين دون "فلاتر"‎

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في المحادثات التي جمعت بايدن مع الرئيس الصيني بحضور عدد من مساعدي كلا الرئيسين في مجالات الأمن القومي والاقتصاد، واستمرت لمدة 4 ساعات، قولهم إن شي كان "منضبطًا وحذرًا".

وأفادوا أن "شي" تحدث بطلاقة عن الموضوعات التي أحدثت انقسامًا بين بكين وواشنطن، لكنه لجأ إلى ورقة ملاحظاته، والتزم بالنص، عندما كان الموضوع يتعلق بأوكرانيا أو الأزمة في الشرق الأوسط، وفق الصحيفة.

وتابعت: "لم يغير أي مما رآه الأمريكيون وجهة نظرهم بشكل جذري تجاه الرئيس شي جين بينغ، وهو زعيم صيني يتمتع بالسيطرة على عواطفه وبقبضة حديدية على بلاده".

وأضافت: "الرئيس شي لم يرتدِ قبعة رعاة البقر كما فعل دنغ شياو بينغ في تكساس، العام 1979، ولم يأت حاملاً دمية باندا محشوة كما فعل "جيانغ تسه مين" لدى مشاركته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سياتل قبل 3 عقود من الزمن".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس شي لم يأخذ أي أسئلة خلال قمة أبيك، تاركًا لبايدن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باجتماع القمة وحده ، بينما قدم "شي" خطابًا مكتوبًا بدلاً من ذلك.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس شي استعد للقمة على مدى الأشهر الخمسة الماضية، بعد أن ظل بعيدًا عن أنظار المسؤولين الأمريكيين إلى حد كبير، باستثناء اجتماعه السابق مع بايدن، في بالي العام الماضي.

وقام "شي" بدعوة وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر لزيارة الصين، للاحتفال بعيد ميلاده المائة، وأقام احتفالًا له لمدة 5 ساعات، ورأت الصحيفة أن الهدف من ذلك كان بوضوح إرسال رسالة مفادها أن انفتاح الولايات المتحدة على الصين، والذي ساعد كيسنجر في هندسته يمثل عصرًا ذهبيًا تجب إعادة إنتاجه.

وتابعت الصحيفة: " لقد أدى كل هذا إلى تغيير النغمة في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، وعندما كرر الرئيس شي عبارته بأن الكوكب كبير بما يكفي ليتسع لبلدين عظميين، كان شي يشير إلى أن القوتين العظميين عسكريًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا يمكن لكل منهما أن يفتح مجالًا للآخر".

وأشارت الصحيفة الى وجود تلميحات من الرئيس شي أيضًا حول كيفية بقاء وجهات نظره الأساسية دون تغيير، خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الرئيس بايدن تحدث عن "المنافسة البناءة" بين البلدين، قائلًا للصحفيين إن "مسؤوليتي هي أن أجعل هذا الأمر عقلانيًا، ويمكن التحكم فيه حتى لا يؤدي إلى صراع.. وهذا هو ما أقوم به".

ورأت الصحيفة أن "شي" لطالما رفض مفهوم المنافسة الموجهة بين البلدين، وقال: "السؤال الأول بالنسبة لنا هو: هل نحن أعداء أم شركاء؟ مضيفًا "هذه هي القضية الأساسية والشاملة"".

وبعد قمته مع بايدن، حضر الزعيم الصيني، البالغ من العمر 70 عامًا، حفل العشاء في سان فرانسيسكو مع رجال الأعمال الأمريكيين، في خطوة سعى من خلالها إلى طلب المساعدة من مجتمع الأعمال الأمريكي لوقف تدافع الشركات الأجنبية ونقل استثماراتها خارج الصين، على حد قول الصحيفة.